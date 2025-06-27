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Прокуратура Карабаша проверит информацию о плохих условиях в лагере «Орленок»

В Карабашском городском округе прокуратура начала проверку информации о плохих условиях размещения детей в лагере «Орленок». О состоянии учреждения ранее была опубликована статья в СМИ, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно публикации, дети живут в антисанитарных условиях: руководство лагеря выдало им грязное постельное белье и матрасы. В «Орленок» выехал прокурор. В ходе проверки он оценит соблюдение безопасных условий пребывания детей в учреждении.

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