Кандидаты в депутаты горсовета подали документы в ТИКи Оренбурга

В Оренбурге стартовал прием документов от кандидатов в депутаты городского совета. Прием ведут территориальные комиссии Промышленного, Ленинского, Дзержинского и Центрального районов. В пятницу, 27 июня, более десяти претендентов подали заявки на участие в выборах, назначенных на 14 сентября. Об этом сообщает региональный облизбирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Тырышкин, Коммерсантъ Фото: Александр Тырышкин, Коммерсантъ

В этот день были поданы заявки от кандидатов из списка оренбургского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия "Коммунисты России"».

Председатель комиссии Ленинского района Элеонора Кучинская отметила, что кандидатам предстоит собрать подписи избирателей. Она добавила, что вскоре ожидаются документы от других партий и самовыдвиженцев. Выдвижение кандидатов продлится до 9 июля, а комиссии работают с 9:00 до 18:00 по будням и с 9:00 до 13:00 по выходным.