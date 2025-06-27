Гладков: Белгородская область направила более 1,3 млрд на выплаты пострадавшим

Более 100 тыс. жителей Белгородской области получили единовременные выплаты в размере 10 и 15 тыс. руб. с начала проведения СВО. Общий объем средств, направленных на эти цели, превысил 1,3 млрд руб., сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, выплаты предназначены для граждан, вынужденно покинувших свои дома из-за разрушений или отселения населенных пунктов, подвергающихся обстрелам. До августа 2024 года финансирование осуществлялось из областного бюджета и внебюджетных источников, а размер выплаты составлял 10 тыс. руб. После введения режима федеральной чрезвычайной ситуации и решения правительства РФ, сумма была увеличена до 15 тыс. руб., а финансирование перешло на федеральный уровень.

«Очень, конечно же, хотелось бы, чтобы сложная обстановка осталась в прошлом и выплат не было, и чтобы приступили только к мирной повестке. Но главное, что, если происходят сложные события, есть федеральная поддержка и региональная. Мы стараемся всем тем ресурсом, который есть в нашем распоряжении, помогать людям, которые столкнулись со страшной бедой»,— подчеркнул Вячеслав Гладков.

Ульяна Ларионова