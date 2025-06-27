Инициативу о вотуме недоверия главе Еврокомиссии подписали 74 евродепутата

Предложение о вынесении вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за коррупционного скандала, связанного с вакцинами от COVID-19, поддержали 74 депутата Европарламента, пишет Euractiv. Для инициирования вотума недоверия требуется 72 подписи, а для его вынесения — голоса двух третей депутатов на заседании.

По данным Euractiv, 31 депутат из 74 входит в ультраправую группу «Европейские консерваторы и реформисты». Самая крупная фракция в Европарламенте — Европейская народная партия — выступит против вынесения вотума недоверия.

В 2021 году Евросоюз заключил с Pfizer сделку на поставку 900 млн доз вакцин от COVID-19 общей стоимостью €35 млрд. В июле 2024 года суд ЕС постановил, что ЕК не предоставила общественности необходимый доступ к информации о закупках этих вакцин: официально опубликованные документы по контрактам были отредактированы.

Лусине Баласян