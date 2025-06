Зарубежные СМИ: Какие торговые соглашения США заключают с партнерами?

Китай и США подписали торговое соглашение. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что сделку официально заключили накануне, но никаких подробностей не привел. Журналисты допускают, что стороны просто утвердили договоренности, достигнутые на предыдущих встречах Вашингтона и Пекина. Они предполагают, что США и Китай взаимно снизят пошлины до 55% и 10% соответственно. В администрации Трампа также говорят о грядущих соглашениях еще с десятком стран. Недавно предложение о сделке получил Евросоюз, при этом там не исключают, что в итоге от нее откажутся. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

The Financial Times сообщает, что США и Китай завершили оформление торгового соглашения, к которому пришли еще в прошлом месяце. Речь шла о перемирии в торговой войне на 90 дней. Его контуры обрисовали на встрече в Женеве, но процесс застопорился: стороны обвинили друг друга в нарушении условий перемирия. В США заявили, что КНР не наладила поставки редкоземельных металлов, и ввели новые ограничения на экспорт технологий. Две недели назад Вашингтон и Пекин все же смогли договориться, но соглашение до сих пор не было оформлено на бумаге, утверждают источники The Financial Times.

По информации Bloomberg, министр торговли США Говард Латник подтвердил, что Китай согласился поставлять Америке редкоземельные материалы, от которых зависит производство ветряков, реактивных двигателей и другой техники. В ответ Вашингтон снимет экспортные ограничения. Латник также рассказал, что Белый дом готовит еще десять торговых соглашений с крупнейшими партнерами. Точный список неизвестен, но источники агентства не исключают, что в нем может оказаться Индия. Пока же сделку с США подписала только Великобритания, при этом через две недели истекает дедлайн, установленный Дональдом Трампом.

В Евросоюзе на этом фоне работают над своеобразным планом Б. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Брюссель получил от Вашингтона проект соглашения, и добавила, что ЕС открыт к переговорам. Но, по ее словам, там готовы и к тому, что сделку заключить не получится. По данным Politico, на саммите ЕС она предложила создать новую торговую инициативу на базе альянса Евросоюза и стран Азиатско-Тихоокеанского блока. К проекту могут присоединиться другие участники, но США автоматического приглашения не получат. Фон дер Ляйен заявила, что это должно доказать жизнеспособность глобальной торговли на основе прозрачных правил без участия тех, кто, по ее словам, вышел из игры.

