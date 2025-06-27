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В Самаре возбуждено уголовное дело по факту падения кирпича на мужчину

В Самаре возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Сегодня, 27 июня, в соцмедиа была размещена информация, что из-за обрушения кирпичной кладки дома на мужчину упал кирпич. Пострадавший был госпитализирован.

Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и предшествующих ему условий.

Алексей Алексеев