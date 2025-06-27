Начинающие специалисты в Челябинской области зарабатывают в среднем 57 тыс. рублей

Средняя зарплата для специалистов без опыта работы в Челябинской области составляет 56,8 тыс. руб. в месяц, что сопоставимо с прошлым годом. Однако активность соискателей выросла на 22%, что указывает на рост конкуренции. Вакансии без опыта чаще всего встречаются в логистике, розничной торговле, производстве и общественном питании, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

Самыми высокооплачиваемыми позициями для новичков стали водитель-экспедитор с зарплатой 132,5 тыс. руб. в месяц, курьер с 102,7 тыс. руб. и монтажник с 84 тыс. руб. Также востребованы разнорабочие, комплектовщики, повара и продавцы.

Начальник управления профессионального образования минобрнауки Челябинской области Оксана Чекменева отметила, что в регионе сохраняется высокий спрос на специалистов инженерно-технического профиля и IT-направлений. Среди гуманитарных специальностей в приоритете у работодателей остаются выпускники педагогических, экономических и юридических факультетов.

Татьяна Андреева