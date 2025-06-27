В Перми сменится руководство союза журналистов

Глава пермского отделения союза журналистов Максим Пасютин решил сложить полномочия. Как сообщает Ura.ru, прошение будет рассмотрено конференцией реготделения в августе. По информации издания, господин Пасютин покидает пост в связи с переездом в Москву.

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Ранее стало известно, что Максим Пасютин уволился с поста гендиректора «РБК-Пермь» и возглавил медиахолдинг «ФорМедиа». Он возглавлял краевое отделение СЖ с ноября 2023 года.

ОБНОВЛЕНО: Как сообщает telegram-канал «Свежий номер», Максим Пасютин рекомендовал шеф-редактора медиахолдинга «Магма» Алексея Буркова в качестве своего преемника на посту председателя краевого отделения СЖР. Члены правления кандидатуру господина Буркова поддержали единогласно.