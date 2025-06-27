Семь ключевых фактов о кроссовере EXEED TXL, которые изменят ваше представление

EXEED TXL — это современный среднеразмерный кроссовер, который сочетает в себе премиальный комфорт, передовые технологии и уверенную управляемость. Он предлагает просторный салон, богатое оснащение и адаптирован для различных условий эксплуатации.

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Дизайн и интерьер

Обновленный TXL получил полностью переработанный интерьер, который выглядит более современно и премиально. В салоне используется высококачественная отделка, а эргономика продумана для обеспечения комфорта водителя и пассажиров.

Технологии

Автомобиль оснащен современными технологиями, включая продвинутые системы безопасности, мультимедийную систему с большим экраном и интеллектуальный полный привод.

Двигатели и трансмиссии

В России предлагаются две версии: с двигателем 1.6 TGDI в паре с 7DCT и 2.0 TGDI с 8AT. Двигатель 2.0 TGDI обеспечивает высокую динамику, а 8-ступенчатая автоматическая коробка передач – плавное переключение.

Управляемость и комфорт

TXL отличается хорошей управляемостью и уверенным поведением на дороге. Подвеска хорошо справляется с неровностями, обеспечивая комфорт в различных условиях.

Комплектации и цены

EXEED TXL доступен в нескольких комплектациях, включая Sport Edition с двухлитровым двигателем, автоматическими подножками и другими спортивными элементами.

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Вместительность

Автомобиль имеет просторный салон и большой багажник, что делает его удобным для семейных поездок и путешествий.

Внедорожные способности

Интеллектуальный полный привод автоматически подключается при необходимости, обеспечивая уверенное движение по различным типам покрытия.

EXEED TXL — это отличный выбор для тех, кто ищет универсальный автомобиль, сочетающий комфорт, технологии и хорошую управляемость. Он подойдет как для ежедневных поездок по городу, так и для дальних путешествий.

Официальный дилер ООО фирма «Интерпартнер». Пос. Октябрьский, ул. Полесская, 5а.

Тел.: +7 3412 63 00 55.

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