Жительница Перми не смогла взыскать гонорар, уплаченный адвокату

Индустриальный райсуд Перми отказал в удовлетворении требований женщине, которая пыталась взыскать 200 тыс. руб. с одного из адвокатов. Как сообщает Пермский краевой суд, в заявлении она указала, что в 2020 году ее брат находился под следствием по уголовному делу. Для защиты интересов родственника она заключила соглашение с защитником, по условиям которого выплатила 200 тыс. руб. в качестве гонорара. «Женщина рассчитывала на квалифицированную юридическую помощь и прекращение уголовного дела по реабилитирующим основаниям, но родственник оказался в местах лишения свободы. По мнению истца, защитник выполнил свою работу ненадлежащим образом»,— говорится в релизе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Приговором Краснокамского городского суда подсудимый признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Отказывая в иске его сестре, Индустриальный райсуд указал, что обвинительный приговор не свидетельствует о некачественно проведенной работе адвоката. Так, в рамках дела он в полном объеме выполнил условия соглашения, действовал в пределах предусмотренных законом полномочий и надлежащим образом исполнял свои обязанности. В период действия соглашения каких-либо вопросов, замечаний и претензий к адвокату не поступало. Кроме того, женщина обратилась в суд через четыре года после оплаты средств защитнику и вынесения приговора. Таким образом, она пропустила срок исковой давности.