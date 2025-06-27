30% компаний Ижевска планируют поднять оклады своим сотрудникам в скором времени

3 из 10 ижевских организаций планируют повысить или индексировать зарплаты своим сотрудникам в ближайшее время, следует из опроса от сервиса SuperJob. 53% местных предприятий увеличили оклады работникам менее полугода назад, 26% — от полугода до года назад, еще 9% — около года-двух назад. 6% компаний индексировали зарплаты более двух лет назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По словам опрошенных сервисом HR-менеджеров, в марте выплаты зарплат задерживались у 7% ижевских компаний. В апреле ситуация выровнялась: количество таких организаций вернулось к минимальным значениям. За последний месяц только 3% местных работодателей задерживали выплаты зарплат. Опрос проводился с 1 по 20 июня.