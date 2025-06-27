«Первый Трест» предлагает trade-in с дополнительной выгодой

Один из крупнейших застройщиков Башкирии – группа компаний «Первый Трест» предлагает сэкономить до полумиллиона рублей на услуге trade-in. В программе участвуют жилые комплексы, которые уже сданы или только строятся: Grand&Grand, Grand Avenue, «Новатор», Urbanica, Atlantis, 8 NEBO и «Белый Остров».

Фото: ООО «ГК Первый Трест»

Позволить себе больше комфорта и пространства в новой квартире от застройщика с trade-in можно без лишних хлопот, временных и денежных затрат. Количество сделок по программе в компании растет с каждым годом. Причины очевидны – застройщик гарантирует поддержку и прозрачность на всех этапах сделки и берёт на себя оформление документов, фотосъёмку, составление и продвижение объявления, проверку покупателя по всем источникам, проведение переговоров. Своим клиентам услугу по продаже вторичного жилья «Первый Трест» предоставляет абсолютно бесплатно.

Срок продажи недвижимости клиента не превысит 60 дней. Приятный бонус от «Первого Треста» – дополнительная выгода до 2% суммируется с действующими акциями. Так, к примеру, в ЖК «Новатор» скидка на литеры 2 и 4 составит 22%, таким образом выгода от покупки составит до 500 тысяч рублей.

В акции trade-in от компании можно участвовать, если обратиться с квартирой, комнатой или даже земельным участком, расположенным не дальше 30 км от Уфы. На индивидуальных условиях застройщик рассмотрит и другие варианты, охватив всю республику.

По мнению эксперта по недвижимости Елены Андреевой, покупатели, которые ценят свое время и делают ставку на безопасность сделки, все чаще обращаются к программе trade-in.

В trade-in квартиры покупать выгодно всегда. Потому что это про здесь и сейчас. Даже в не кризисные годы застройщик по этой программе предлагает лучшие условия покупки. Сегодня компании предоставляют еще и дополнительные скидки. Суть в том, что застройщик всеми способами создает покупателю условия для более быстрой и удачной покупки, потому что если на сложном рынке твоя квартира продается слишком долго, то та квартира, которую ты хочешь приобрести у застройщика в будущем, может быть уже продана, на нее вырастет цена или возникнут еще какие-то обстоятельства. Все изменяется очень динамично, и это тот случай, когда упущенное время обходится дороже, чем скидка, с которой застройщик забирает старое жилье. То есть, даже если квартиру клиента приходится продать чуть дешевле, выгода, которую он получит от этой сделки в совокупности, как правило бывает намного ощутимее, чем если бы клиент эту процедуру проводил сам, – поясняет эксперт.

При этом Елена Андреева отметила, что заходить в программу trade-in необходимо только тогда, когда вы уже окончательно определились, у кого из застройщиков будете приобретать квартиру.

Важно понимать, что, войдя в программу, вы уже не можете отказаться от ее условий, то есть должны купить встречную квартиру только у этого застройщика. Собственник всегда оценивает свое жилье как можно дороже. Смысл trade-in не в том, чтобы выгадать какие-то финансовые условия и скидки, а в том, чтобы покупка квартиры с использованием имеющегося жилья прошла максимально быстро, безопасно и комфортно, – резюмирует Елена Андреева.

Подробности акции по телефону +7 (347) 226-18-07, а также в офисах продаж ГК «Первый трест».

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