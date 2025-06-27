В Самаре группа иностранцев незаконно помогала мигрантам легализоваться в РФ

УФСБ России по Самарской области пресекла деятельность группы из пяти выходцев из Центральной Азии, которые организовали схему незаконной миграции. По версии следствия, они помогли иностранцам легализоваться в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Группа создала коммерческую организацию, через которую помогала иностранцам обходить экзамены на знание русского языка, истории и законодательства. В результате более 100 человек получили право на пребывание в России сверх разрешенного срока.

Советский районный суд Самары признал пятерых участников группы виновными по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Им назначили наказание от 2 до 2 лет и 9 месяцев лишения свободы и штрафы на 650 тыс. руб. Двое участников будут отбывать наказание в исправительном учреждении, троим назначено условное наказание. Приговор не вступил в силу.

Георгий Портнов