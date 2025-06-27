В Челябинской области в ДТП на трассе М5 погиб человек, двое ранены

На дороге под Усть-Катавом Челябинской области произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате один человек пострадал, еще двое ранены. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Авария произошла на 1634 километре трассы М5. По предварительным данным, два автомобиля врезались друг в друга, двигаясь во встречном направлении.

Из-за ДТП на этом участке трассы введено реверсивное движение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области.