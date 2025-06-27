В Воронеже закрыли дело о банкротстве «Видео альянса» по иску «Созвездия»

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил ходатайство местного АО «Концерн "Созвездие"» (подконтрольно «Ростеху», управляется частной ГК «Динамика») о прекращении производства по банкротному делу местного же ООО «Видео альянс». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Концерн обратился в суд с требованием признать «Видео альянс» несостоятельным в марте 2024 года. Сумма задолженности и причина ее образования не раскрывались. В ноябре в «Видео альянсе» ввели наблюдение. Временным управляющим был утвержден Андрей Воробьев.

По данным Rusprofile, ООО «Видео Альянс» было зарегистрировано в Воронеже в июле 2011 года. Основной вид деятельности — ремонт коммуникационного оборудования. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Собственником и директором выступает Александр Шифрин. 2021 год компания отработала с выручкой в 84 млн руб. и чистой прибылью 1,7 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются.

В 2021 году представители «Созвездия» обратились в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово–промышленной палате РФ (МКАС) с иском о взыскании с «Видео альянса» 64,5 млн руб. задолженности по оплате поставленной продукции и выполненных работ по договору от января 2021 года, а также 425,8 тыс. руб. неустойки за просрочку оплаты указанных услуг. Суд встал на сторону истца, но снизил сумму взыскания до 64 млн руб. Ответчик не стал погашать задолженность. Тогда представители «Созвездия» обратились в арбитражный суд Воронежской области с требованием выдать «Видео альянсу» исполнительный лист на принудительное исполнение решения МКАС. Иск был удовлетворен.

Алина Морозова