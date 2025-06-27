ФСБ ликвидировала канал незаконной миграции в Ярославской области

Следственный отдел ярославского управления ФСБ возбудил уголовное дело по факту организации незаконной миграции группой лиц (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УФСБ России по Ярославской области Фото: Пресс-служба УФСБ России по Ярославской области

«Установлено, что подозреваемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовали незаконное пребывание иностранных граждан с истекшими сроками виз на территории РФ путем их фиктивного трудоустройства на одном из агропредприятий Ярославской области»,— сообщили в УФСБ.

К настоящему моменту подозреваемые в преступлении задержаны, следователи собирают доказательства по делу. Максимальное наказание по указанной статье — до 10 лет лишения свободы.

Алла Чижова