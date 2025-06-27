В Челябинской области нелегальных мигрантов оштрафовали на 1,9 млн рублей

В Челябинской области мигрантов, нарушающих законодательство, оштрафовали на 1,9 млн руб. за две недели. Взыскали из этой суммы 1 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Полицейские при силовой поддержке регионального управления Росгвардии в рамках операции «Нелегал» проводили рейды в местах притяжения иностранных граждан — в гостиницах, общежитиях, хостелах, на строительных объектах, рынках и в теплицах. Всего с 16 июня сотрудники правоохранительных органов выявили 920 административных правонарушений и 72 преступления в сфере миграции. Возбудили 51 уголовное дело, а также нашли двух лиц, находящихся в розыске. В отношении работодателей, использующих труд иностранных граждан, составили 24 протокола. Суды приняли решения о выдворении 20 нелегальных мигрантов из страны, 50 уроженцам соседних стран закрыли въезд в Россию.

Виталина Ярховска