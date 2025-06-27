Товарооборот Нижегородской области и Белоруссии в АПК увеличился на четверть

Товарооборот агропромышленного комплекса Нижегородской области и Белоруссии за первые четыре месяца 2025 года увеличился на четверть к январю-апрелю 2024 года, до $22,8 млн. Об этом заместитель губернатора Андрей Саносян сообщил на сессии XII Форума регионов Беларуси и России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Наш товарооборот уже пять лет неуклонно растет, появляются совместные предприятия. Сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса для нас также является ключевым», — напомнил господин Саносян.

Он уточнил, что в 2025 году импорт белорусского АПК в Нижегородскую область оценивается в $13,6 млн, экспорт российского региона составил $9,2 млн.

В 2024 году товарооборот Нижегородской области и Беларуси составил $58,3 млн. Импорт белорусской продукции АПК превысил $30,1 млн с ростом на 17%. Экспорт нижегородских предприятий на белорусский рынок за год увеличился на 15,5%, до $28,2 млн.

Владимир Зубарев