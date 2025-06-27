На трассе «Вятка» в Марий Эл в ДТП с «КамАЗом» погибли два человека

На федеральной автодороге «Вятка» в Медведевском районе Марий Эл произошло столкновение трех автомобилей с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Марий Эл.

По предварительным данным, ДТП произошло около 10 утра на 76-м километре трассы. Водитель Hyundai Santa Fe выехал на встречную полосу и столкнулся с груженным щебнем «КамАЗом». От удара грузовик опрокинулся на проезжавший автомобиль Hyundai Solaris.

На 76–77-м километрах трассы организовано реверсивное движение. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и специалисты экстренных служб.

Анар Зейналов