С начала года в Прикамье изъято 57 кг наркотических средств

За пять месяцев 2025 года в регионе зарегистрировано свыше 2,3 тыс. наркопреступлений, из которых почти 98% выявлены сотрудниками органами внутренних дел. Об этом на пресс-конференции рассказал врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю Андрей Федюков. По его словам, в подавляющем большинстве сбыт запрещенных веществ осуществляется через мессенджеры и соцсети, а приобретение в трех из пяти случаев — через закладки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С января по май текущего года в управлении закончено расследование 910 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Сотрудники правоохранительных органов изъяли 57 кг запрещенных веществ, а также пресекли деятельность двух нарколабораторий. Всего за отчетный период выявлено 488 человек, причастных к преступлениям в этой сфере, 280 из них инкриминируются тяжкие и особо тяжкие преступления.