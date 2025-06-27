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В Татарстане задержали участницу запрещенной террористической организации

Управление ФСБ по Татарстану задержало женщину, связанную с международной террористической организацией, запрещенной в России. В ее квартире проходили нелегальные собрания для распространения идей радикального ислама. Об этом сообщает «Реальное время».

В Татарстане задержали участницу запрещенной террористической организации

В Татарстане задержали участницу запрещенной террористической организации

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В Татарстане задержали участницу запрещенной террористической организации

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, участники встреч изучали экстремистскую литературу, обсуждали способы привлечения новых сторонников и пропагандировали принципы террористической группы. На собраниях также принимали отчеты о проделанной работе и занимались вербовкой.

Следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело по статье 205.5 УК РФ, которая предусматривает ответственность за участие в деятельности террористических организаций. Оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Анар Зейналов