Пермская судоверфь спустила на воду причал для Соликамска

ООО «Пермская судоверфь» спустила на воду по слипу причал для Соликамска. Как сообщает пресс-служба предприятия, конструкция причала имеет длину 53,2 м, ширину — 31,2 м, высоту борта — 1,5 м, водоизмещение — 101,5 т. Универсальное строение позволяет использовать его для посадки пассажиров как с маломерных, так и с транзитных пассажирских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба "Пермской судоверфи"

фото: пресс-служба "Пермской судоверфи"



Напомним, ранее Пермская судоверфь установила причалы на набережных на Перми-1, в микрорайоне Закамск, в Хохловке и Краснокамске.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», в октябре 2024 года краевой минтранс анонсировал планы развития водной инфраструктуры на ближайшую трехлетку. Основные задачи: восстановление двух «Метеоров» и теплохода «Восход», модернизация Речного вокзала и строительство модульных причалов. Средства в размере 56,9 млн руб. предусмотрены для приобретения в 2025 году причалов Краснокамска и Оханска, 11,6 млн — на создание причальной инфраструктуры в Осе, Добрянке и Ильинском в 2025 и 2026 годах.