В Челябинскую область не пустили 20 тонн дынь из Казахстана

На российско-казахстанской границе в Челябинской области задержали 20 т дынь. Груз запретили ввозить в страну из-за несоответствия в сопроводительных документах, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Нарушения фитосанитарного законодательства сотрудники ведомства вывили 26 июня при проверке грузовика на автомобильном пункте пропуска «Бугристое». Дыни везли из Казахстана в Екатеринбург. Данные об отправителе в сопроводительных документах не совпадали с данными на маркировке и в фитосанитарном сертификате.

В связи с нарушением требований законодательства о карантине растений было принято решение о запрете ввоза подозрительных дынь. Автомобиль вернулся в Казахстан.