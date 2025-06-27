Все пляжи Тольятти признали непригодными для купания

На всех трех официальных пляжах Тольятти выявлены несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям. Это пляжи «Волна», «Итальянский пляж» и «Волжский замок» на реке Волга. Об этом сегодня сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Кроме того, несоответствия по микробиологии зафиксированы на пляжах озер Орловское, Сакулино-1 и Сакулино-2 в Новокуйбышевске.

«Управление рекомендует ограничить купание на указанных пляжах»,— заявили в Роспотребнадзоре.

Органам местного самоуправления, а также организациям, эксплуатирующим пляжи, даны рекомендации о необходимости проинформировать население о неудовлетворительном качестве воды водоемов посредством установления аншлагов — черный шар или плакат «Купание запрещено».

Алексей Алексеев