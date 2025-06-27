Создатели «Симпсонов» заявили, что Мардж Симпсон не умрет

Главный продюсер анимационного сериала «Симпсоны» Мэтт Селмон заявил, что один из его ключевых персонажей Мардж Симпсон не умерла в сериале и будет появляться в следующих сериях. Он высказался об этом после того, как последняя серия 36-го сезона вызвала бурную реакцию в соцсетях — в этой серии Симпсоны показаны через 35 лет на похоронах Мардж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 20th Television Animation Фото: 20th Television Animation

Мэтт Селмон заявил, что события этой серии «не являются каноном» и что в «"Симпсонах" вообще нет канона». «Так как все эпизоды "Симпсонов", действие в которых происходит в будущем, это лишь фантазии, очевидно, что они будут каждый раз разными. Мардж, вероятно, больше нигде не будет умирать. Единственное место, где она мертва,— это один эпизод про будущее, вышедший шесть недель назад»,— отметил он.

Яна Рождественская