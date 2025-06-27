Жителя Башкортостана осудили за повреждение мемориальной стены в Челябинске

Металлургический районный суд Челябинска признал жителя Республики Башкортостан виновным в повреждении мемориальной стены памяти (п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ) в челябинском парке. Его приговорили к 300 часам обязательных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что 11 апреля этого года 19-летний пьяный студент в парке «Металлург» имени Тищенко повредил мемориальную стену памяти с фотографиями участников Великой Отечественной войны, ударив руками по четырем макетам. Одно из полотен разорвалось.

Приговор не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска