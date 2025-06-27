1,2 тысячи тонн отходов вывезли с нелегальных свалок Удмуртии в 2025 году

1,2 тыс. т твердых коммунальных отходов (ТКО) вывезли на полигоны с нелегальных свалок Удмуртии в 2025 году, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Этот объем соответствует 112 загруженным грузовикам «КамАЗ». Всего с 2019 года на полигоны вывезли 29,4 тыс. т мусора.

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И.о. министра природных ресурсов Роза Аснанова рассказала, что в новом сезоне вывезут почти 1,2 тыс. т отходов. «В 2025 году предусмотрены работы по ликвидации несанкционированных свалок в размере 35 млн руб. в 13 муниципальных образованиях. Сейчас работы ведутся в Ижевске, Глазове, Сарапуле, Можге, Малой Пурге, Якшур-Бодье и еще в четырех районах республики»,— добавила она.