В Лысьве в районе Травянского пруда планируется проект КРТ

Администрация Лысьвенского муниципального округа объявила аукцион на право комплексного развития незастроенной территории по ул. Ленина. Как указано в электронной документации к торгам, участок площадью 4,7 тыс. кв. м находится на пересечении ул. Ленина и проспекта Победы, рядом с Травянским прудом в Лысьве. Аукцион состоится 18 июля. Начальная цена лота составляет 522,4 тыс. руб.

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Территория под комплексное развитие находится в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (девять этажей и более), срок действия договора с застройщиком составит пять лет с даты подписания документа. Согласно проекту договора КРТ, предельная высота жилых домов не устанавливается. В список разрешенных видов использования участка под застройку входят территории общего пользования и общепит (не более четырех этажей). Инвестор проекта, помимо жилья, должен будет возвести и передать властям сети наружного освещения с установкой опор освещения, а также благоустроить территорию застройки.

Как недавно сообщила директор департамента комплексного развития территорий Минстроя России Мария Синичич на заседании Ассоциации органов исполнительной власти Приволжского федерального округа, в Пермском крае заключен уже 31 договор КРТ.