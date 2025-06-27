В «Уфанете» определили состав совета директоров

В АО «Уфанет» сегодня сменился состав совета директоров. По информации «Ъ-Уфа», в него вошли совладелец компании Артур Хазигалеев, генеральный директор Искандар Бахтияров, генеральный директор АО «Салаватстекло» Сергей Агуреев, Петр Сычев и Артур Султанов — сын предпринимателя Радика Султанова. Председатель совета пока не избран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

АО «Уфанет» создано в 2005 году. Оказывает услуги в области доступа в интернет, цифрового ТВ, видеонаблюдения и др. По данным источников «Ъ-Уфа», абонентская база составляет около 500 тыс. человек. Выручка в 2024 году — 11 млрд руб., чистая прибыль — 211,2 млн руб. Около 60% акций АО с весны 2024 года принадлежат АО «Салаватстекло» предпринимателя Радика Султанова. Другими акционерами являются Артур Хазигалеев (25,67%) и ООО «Уфанетинвест» (14,41%, ООО владеют несколько десятков физлиц, 24,8% — у гендиректора «Уфанета» Искандара Бахтиярова).

Олег Вахитов