В Челябинской и Курганской областях уничтожили незаконное игровое оборудование

Незаконное оборудование было уничтожено сотрудниками полиции в Челябинской и Курганской областях — игровые автоматы, покерные столы и ноутбуки. Всего утилизировано 184 единицы техники, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

При помощи тяжелой техники и сотрудничества МТУ Росимущества и сотрудников ГУ МВД России с начала года уничтожена 281 единица игрового оборудования.

Полина Цыганова