Уличным торговцам в Ижевске выписали 25 протоколов после нарушений с начала года

25 административных протоколов выписали продавцам на улицах Ижевска после рейдов по местам несанкционированной торговли с начала года, сообщает пресс-служба муниципалитета. Всего за это время провели 72 проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Администрации города Фото: пресс-служба Администрации города

Один из таких рейдов прошел 26 июня. Сотрудники административной инспекции нашли нарушения в двух торговых точках. На продавцов составили протоколы. У них не было разрешения на торговлю, санитарных книжек, а также нарушались Правила благоустройства Ижевска. Рейды проводятся еженедельно в каждом районе города. Чаще всего нарушителями оказываются физлица.

«На нарушителей мы составляем протоколы об административном правонарушении “торговля в неустановленном месте”. Данное нарушение <...> предполагает наложение административного взыскания: на физлиц в размере от 1 до 5 тыс. руб., на должностных — от 10 до 15 тыс. руб., на юридических — от 15 до 100 тыс. руб.»,— рассказала начальник отдела в административной инспекции Ижевска Светлана Загребина.

Если штраф не оплачивается в течении двух месяцев, материалы передаются в службу судебных приставов и взыскание производится принудительно.