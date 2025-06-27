В Оренбуржье бывшего главного бухгалтера больницы подозревают в мошенничестве

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении жительницы Новоорского района. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в 2024 году подозреваемая по совместительству занимала должность главного бухгалтера в учреждениях здравоохранения Новоорского и Кваркенского районах. Она трудоустроила в Кваркенскую районную больницу на должность юрисконсульта свою сестру, которая фактически свои обязанности не исполняла.

Затем она ввела в заблуждение сотрудников медучреждения относительно объема выполненных юрисконсультом служебных обязанностей, послужившим основанием для начисления ей заработной платы и получения иных выплат. Путем обмана она похитила свыше 340 тыс. руб.

Руфия Кутляева