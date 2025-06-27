Челябинская компания начала выпускать отечественные конвейеры для отвода стружки

Челябинская компания «Битван», официальный представитель китайского производителя промышленного оборудования Z-MaT, спроектировала и наладила выпуск конвейера для отвода стружки. Оборудование полностью изготовили из отечественных материалов и комплектующих, сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

Разработкой техники занимался конструкторский отдел компании. Ее можно применять на различных моделях станков с числовым программным управлением Z-MaT, распространение которых для «Битвана» является основной сферой деятельности. Полностью заместило китайские конвейеры предприятие за последние три года. В будущем компания планирует локализовать производство и другое станкостроительное оборудование.

Виталина Ярховска