Из 97 проверенных в Канавинском районе мигрантов пятерых выдворят из России

Пятерых из 97 мигрантов, проверенных в ходе рейда в Канавинском районе Нижнего Новгорода, выдворят из РФ. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области 27 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Рейд полицейские и представители СКР провели 20 июня. На трех иностранцев составили протоколы по ч. 1 ст. 18.8 (нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в РФ), еще на трех — по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание в РФ). Всех нарушителей оштрафовали на 2 тыс. руб.

Помимо этого, полиция провела с иностранцами профилактические беседы о недопустимости нарушения миграционного законодательства.

Галина Шамберина