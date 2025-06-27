Акционеры «Ак Барс» Банка решили не выплачивать дивиденды за 2024 год
Акционеры ПАО «Ак Барс» Банк на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2024 года. Об этом сообщается в центре раскрытия корпоративной информации.
Акционеры «Ак Барс» Банка решили не выплачивать дивиденды за 2024 год
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
В голосовании по вопросу о дивидендах приняли участие акционеры, владеющие 90,2% голосующих акций банка. За решение не выплачивать дивиденды проголосовало 78% участников, против — 22%.
Чистая прибыль банка по РСБУ в 2024 году выросла в 2,4 раза до 15,4 млрд руб. На 1 ноября 2024 года регулятивный капитал банка составлял 104,9 млрд руб., а норматив достаточности капитала (Н1.0) — 14,2%. Акционеры также утвердили годовую отчетность банка за 2024 год, избрали новый состав совета директоров.