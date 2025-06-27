Акционеры ПАО «Ак Барс» Банк на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2024 года. Об этом сообщается в центре раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акционеры «Ак Барс» Банка решили не выплачивать дивиденды за 2024 год

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Акционеры «Ак Барс» Банка решили не выплачивать дивиденды за 2024 год

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В голосовании по вопросу о дивидендах приняли участие акционеры, владеющие 90,2% голосующих акций банка. За решение не выплачивать дивиденды проголосовало 78% участников, против — 22%.

Чистая прибыль банка по РСБУ в 2024 году выросла в 2,4 раза до 15,4 млрд руб. На 1 ноября 2024 года регулятивный капитал банка составлял 104,9 млрд руб., а норматив достаточности капитала (Н1.0) — 14,2%. Акционеры также утвердили годовую отчетность банка за 2024 год, избрали новый состав совета директоров.

Анар Зейналов