В Казани, в культурном центре «Сайдаш», прошла XXXVIII конференция Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия». В мероприятии принял участие член Бюро Высшего совета партии и действующий раис Татарстана Рустам Минниханов. На повестке были вопросы, связанные с участием партии в предстоящих выборах. Делегаты выдвинули кандидата на должность раиса республики, утвердили предвыборную программу и приняли ряд организационных решений. Ключевые моменты конференции — в фоторепортаже «Ъ-Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Следующая фотография 1 / 22 XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов XXXVIII конференция «Единой России» в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов