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XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Выдвижение Рустама Минниханова на должность раиса Татарстана

В Казани, в культурном центре «Сайдаш», прошла XXXVIII конференция Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия». В мероприятии принял участие член Бюро Высшего совета партии и действующий раис Татарстана Рустам Минниханов. На повестке были вопросы, связанные с участием партии в предстоящих выборах. Делегаты выдвинули кандидата на должность раиса республики, утвердили предвыборную программу и приняли ряд организационных решений. Ключевые моменты конференции — в фоторепортаже «Ъ-Волга-Урал».

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XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Следующая фотография
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XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XXXVIII конференция «Единой России» в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов