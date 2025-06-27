Объемы промпроизводства в Башкирии отстают от прошлогодних пятый месяц подряд

По данным Башстата, с января по май этого года объемы промышленного производства в Башкирии оказались на 2,2% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В мае снижение составило 7,4% к маю 2024 года.

С начала года ростом отметился только сырьевой сектор — объемы добычи выросли на 0,2%. В сфере водоснабжения, водоотведения, обращения с отходами и ликвидации загрязнений объемы уменьшились на 4,5%, в энергетике — на 3,4%. В обрабатывающем секторе снижение составило 2,4%.

Среди обрабатывающих производств наибольшим ростом отметились хозяйствующие субъекты, занимающиеся ремонтом и монтажом машин (объемы выросли на 54,2%), выпуском пищевых продуктов (24%) и электрооборудования (24,2%).

Сильнее всего «просело» производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (объемы снизились на 42%), машин и оборудования, не включенных в иные группировки (29,5%), а также выпуск текстильных изделий (25,3%).

Идэль Гумеров