Судебные приставы закрыли нелегальный хостел в Култаево

Сотрудники УФССП по Пермскому краю опечатали двухэтажное здание, в котором житель Култаево (Пермский муниципальный округ) организовал нелегальный хостел. Как сообщает пресс-служба управления, постройка имеет вид общественного здания, но земля, где он расположена, предназначена для индивидуального жилищного строительства. Администрация округа обратилась в суд с иском о сносе самовольно построенного объекта, в рамках спора были приняты обеспечительные меры в виде запрета осуществлять эксплуатацию здания. Решение подлежало немедленному исполнению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На момент приезда судебных приставов в здании проживало около 60 человек, которые были вынуждены покинуть объект. Объект был опечатан, а его хозяин предупрежден об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава.