В Челябинской области четыре пригородных поезда временно изменят расписание

Четыре пригородных поезда Челябинской области изменят расписание с 7 по 10 июля из-за ремонтных работ на железнодорожных путях. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

Так, с 7 по 9 июля поезд №7141 отправлением Челябинск – Карталы будет выезжать на полчаса позже — в 19:05, а прибывать в 23:24.

Также изменит расписание пригородный поезд №7144 Карталы — Челябинск. Отправление в эти дни запланировано на 15:12, а прибытие — в 19:30.

Время следования с 7 по 9 июля также изменит поезд №7904 Магнитогорск — Челябинск. Он будет выезжать по графику в 17:23, но приезжать в пункт назначения на 25 минут позже — в 22:17.

Кроме того, уже с 8 по 10 июля поезд №7142 Карталы — Челябинск начнет выезжать раньше на пять минут — в 5:10, но приезжать в соответствии с графиком в 9:15.

Ольга Воробьева