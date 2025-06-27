В Оренбуржье выявили пять нелегальных мигрантов в строящемся ЖК

В Гае сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России «Гайский» провели рейды по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства. На строительной площадке многоквартирного дома среди иностранных граждан выявлено пять уроженцев ближнего зарубежья в возрасте 30 лет. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что в отношении иностранцев составлено 8 административных протоколов: 2 протокола по ч. 1 ст. 18.8 (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ), 3 протокола по ч. 1 ст. 18.10 (незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ), а также 3 протокола по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина).

Руфия Кутляева