Госкорпорация Ростех начала серийное производство мобильных комплексов для заготовки, транспортировки и хранения крови на базе автобусов «КамАЗ». Первые машины поступят в медучреждения России уже в этом году. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Ростех» запустил на базе «КамАЗа» производство мобильных пунктов забора крови

Фото: Пресс-служба «Ростеха» «Ростех» запустил на базе «КамАЗа» производство мобильных пунктов забора крови

Фото: Пресс-служба «Ростеха»

Холдинг «Росэл» получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора на уникальный мобильный комплекс. За один выезд пункт способен заготовить до 40,5 литров крови и компонентов. Комплексы оснащены современной медтехникой, включая аппараты плазмафереза и специализированные морозильные камеры.

Пункт работает автономно минимум восемь часов и функционирует при температуре от 40 °C до +40 °C. Все процессы контролируются дистанционно через платформу интернета вещей IIoT.Istok, которая обеспечивает удаленный мониторинг медаппаратуры, регулирование климата и учет расходных материалов.

Анар Зейналов