Госкомитет выдал разрешение на реставрацию дома Григорьева в Челябинске

Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области выдал разрешение на ремонт и реставрацию памятника архитектуры — «Жилого дома Григорьева», расположенного на улице Труда в региональном центре, сообщает пресс-служба комитета.

Для сохранения здания подрядчик укрепит фундамент — защитит его от влаги, облицует цоколь, устроит отмостки вокруг дома; смонтирует деревянное крыльцо с резным декором; благоустроит прилегающую территорию. Также необходимо частично перепланировать комнаты для размещения культурно-досугового центра и обеспечить биозащиту деревянных конструкций и элементов.

Дом раньше находился на улице Красноармейской. Предположительно принадлежал Василию Григорьеву, который в начале XX века производил искусственные минеральные и фруктовые воды. Здание предприниматель возвел рядом со своим заводом в 1911-1912 годах. В 2011-ом из-за строительства дорожной развязки дом перенесли на улицу Труда. У особняка сохранились деревянные фасады с резьбой, каменные детали и оригинальная конструкция.

Виталина Ярховска