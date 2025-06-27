В Перми на продажу выставлен рекордный объем жилья в новостройках

В мае пермские застройщики выставили на продажу в городе 508 тыс. кв. м первичной недвижимости, или 9896 квартир, что на 2,4% больше, чем в апреле. Об этом сообщили в сервисе цифровой аналитики «Объектив.РФ». Средняя стоимость 1 кв. м на рынке новостроек в Перми достигла отметки 159,2 тыс. руб.— с начала года этот показатель вырос на +4,6%. Несмотря на недавнее снижение ключевой ставки, альтернативные способы финансирования сделки продолжают оставаться основным драйвером рынка, что дает «ценовую нагрузку» на итоговую стоимость лотов в новостройках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Глава экспертного центра «Объектив.РФ» Ксения Чернецкая отметила, что во всех городах присутствия сервиса фиксируют рост средней цены первичного жилья в экспозиции. На формирование прайсов по-прежнему влияют условия покупки, коммерческие и банковские субсидии. «При этом сделка, которая минимизирует риски девелопера, может пройти со значительным дисконтом»,— комментирует госпожа Чернецкая.

«В последнее время большое влияние на рынок оказывает не только изменение программ ипотечного кредитования, но и акционные предложения от застройщиков. Повышения цен на квартиры в новостройках из-за снижения ключевой ставки пока не ожидаем. Во-первых, снижение ставки небольшое. Во-вторых, основная часть покупателей новостроек сегодня — это категория, которая подпадает под семейную ипотеку (она и так льготная), а не рыночную»,— говорит директор аналитического центра «КД-Консалтинг», эксперт сервиса «Объектив.РФ» в Перми Алексей Скоробогач.