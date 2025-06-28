Симфония «Король и Шут», «Большой гала Урал Балета» и «Питер ФМ»

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать спектакль концерт по творчеству Дженис Джоплин, свердловский рок и песни «Короля и шута» в симфоническом исполнении. В музеях — посетить лекцию о керамическом искусстве и экскурсию «Золотой век искусства Фландрии». В театрах — стать зрителями «Большого гала Урал Балета» и предпоказа премьеры спектакля «Камень». А в кино — посмотреть фильмы «Питер ФМ» и «Сказания Земноморья». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление Уральского филармонического оркестра

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Выступление Уральского филармонического оркестра

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Концерты

В Свердловской филармонии 28 и 29 июня продолжается фестиваль «Безумные дни». Зрители смогут услышать произведения Йозефа Гайдна, композиторов «Могучей кучки», мелодии разных стран. Билеты от 300 руб.

29 июня в корчме «Пристанище» пройдет завершение сезона квартирника «Фанатека». На мероприятии выступят коллективы Diddley Dogs, «Метро 2021», «Папазавры» и «Незримые комнаты». Билет стоит 300 руб.

В Музее андеграунда 1 июля пройдет спектакль-концерт «Дженис Джоплин — жемчужина рок-н-ролла», его представит победительница телешоу «Перепой звезду» Татьяна Смирнягина. Постановка рассказывает биографию блюзовой певицы и показывает зрителю ее внутреннюю жизнь, погружая в «океан контрастных эмоций». Перед спектаклем пройдет мини-лекция-дискуссия о творчестве артистки. Стоимость билета – 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец культуры железнодорожников (ДКЖ)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дворец культуры железнодорожников (ДКЖ)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Во Дворце культуры железнодорожников (ДКЖ) 3 июля можно услышать композиции группы «Король и шут» в исполнении оркестра CAGMO. В программе – песни «Кукла колдуна», «Дурак и молния», «Танец злобного гения», «Ели мясо мужики», «Лесник», «Прыгну со скалы», «Проклятый старый дом» и другие. Билеты стоят от 2,5 до 5,5 тыс. руб.

В джаз-клубе EverJazz 3 июля трио Росальбы Олива сыграет музыку великих джазовых пианистов. Знаковые темы прозвучат в аранжировке коллектива, во втором отделении вместе с трио сыграют приглашенные музыканты. Стоимость билетов – от 800 до 1,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Литературный квартал

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Литературный квартал

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В парке Литературного квартала с 3 июля по 12 августа состоится фестиваль Open Air Fest, организованный Домом музыки. 3 июля пройдет концерт «А ну-ка, песню нам пропой!..», посвященный 125-летию Исаака и 80-летию Максима Дунаевских. Произведения композиторов исполнят камерный оркестр B-A-C-H и хор «Доместик» им. В.А. Копанева. Билеты стоят 600 руб.

В Музее андеграунда 4 июля состоится спектакль-концерт «Свердловский рок». Музыканты исполнят композиции входивших в Свердловский рок-клуб групп «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Агата Кристи», «Настя», «Смысловые галлюцинации» и других. Стоимость билета – 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Выставка «Золотой век искусства Фландрии. Кабинеты редкостей эпохи Питера Пауля Рубенса» в культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выставки

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» 1 июля пройдет открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии» по одноименной экспозиции. На ней зрители смогут познакомиться с жизнью Антверпена XVII века и погрузиться в жизнь крупного художественного центра, познакомившись с созданными там шедеврами. Стоимость билетов – 400 руб. за обычный и 200 руб. за льготный.

В Ельцин-центре 4 июля пройдет экскурсия «О двух скульптурах Эрнста Неизвестного». Посетители смогут узнать о нереализованном проекте скульптора, который должен был стать «новой Статуей свободы», и об отношениях Эрнста Неизвестного и Бориса Ельцина. Вход свободный, необходимо заранее зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие фестиваля «Коляда-Plays»

Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ Открытие фестиваля «Коляда-Plays»

Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ

Театры

На театральных площадках Екатеринбурга продолжается фестиваль «Коляда-Plays». Зрители 28 и 29 июня смогут увидеть постановки «Райская птица» (санкт-петербургский театр «Райская птица»), «Носферату» (пермский театр «Век жизни»), «Дыроватый камень» (нижегородский театр «На счастливой») и другие.

В Камерном театре 30 июня пройдет музыкально-поэтический вечер Юрия Казарина «Невыразимое». Поэт, лингвист и доктор филологических наук будет рассуждать о невыразимом как о предмете и качестве поэзии, расскажет о своих любимых уральских поэтах, которых знал сам. Первая часть вечера будет посвящена Алексею Решетову, вторая — Майе Никулиной, третья — самому Юрию Казарину. Билеты стоят 500 руб., все собранные средства направят на лечение поэта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловский академический театр драмы

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Свердловский академический театр драмы

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Свердловском академическом театре драмы 2 и 3 июля можно посетить предпоказ премьеры спектакля «Камень» режиссера Алексея Бадаева. Постановка в жанре сказ-мюзикл основана на стихах Бориса Рыжего и Майи Никулиной, произведениях Павла Бажова и Алексея Иванова. Главный герой живет в «лихие девяностые», и, отслужив в армии, обретает «волшебный дар». Стоимость билетов – от 300 до 1,5 тыс. руб.

В Екатеринбургском театре оперы и балета 4, 5 и 6 июля пройдет «Большой гала Урал Балета», который закроет текущий театральный сезон. В программе премьера балета-дуэта «Лебедь», балет «Видение розы», номера из балета «Приказ короля», фрагменты классических балетов, «Наяда и рыбак» и финал балета «Арктика». Билеты стоят от 600 до 5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кино

В кинозале Ельцин-центра с 26 июня можно увидеть анимационный фильм Горо Миядзаки «Сказания Земноморья» на японском языке с субтитрами. По сюжету фильма драконы, которые обитали в западном пределе сказочного мира, внезапно вторгаются во владения людей. Это ставит под угрозу существование всей волшебной страны. Билеты — 350 руб.

В кинозале Ельцин-центра 28 июня покажут постановку оперы Моцарта «Милосердие Тита» Питера Селларса и Теодора Курентзиса в исполнении оркестра musicAeterna на сцене Salzburger Festspiele. Эта история о мятеже в стране третьего мира не теряет своей актуальности и помогает взглянуть на вопросы беженцев, восстаний, классового неравенства. Стоимость посещения — 450 руб.

В кинозале Ельцин-центра 28 и 29 июня покажут фильм Хезер Ленц «Кусама. Бесконечные миры» на английском и японском с субтитрами. Документальный фильм рассказывает о жизни и творческом пути Яей Кусамы — самой продаваемой художницы мира, которая преодолела травмы детства, сексизм, расизм и психические болезни, чтобы стать признанным авангардным мастером. Билеты — 350 руб.

С 4 июля в кинозале Ельцин-центра можно будет увидеть фильм «Питер ФМ» Оксаны Бычковой. Он рассказывает историю диджея на петербургской радиостанции, потерянный телефон которой находит местный архитектор. Оба героя сталкиваются с важным выбором, от которого зависит их судьба. Стоимость билета — 350 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспозиция музея «Литературная жизнь Урала XIX века»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Экспозиция музея «Литературная жизнь Урала XIX века»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Лекции

В музее «Литературная жизнь Урала XIX века» 28 июля можно посетить кинолекторий «Недобрый сказочник: стиль и культурное влияние сериала "Твин Пикс"». На мероприятии можно будет обсудить образы персонажей культового сериала Дэвида Линча, стиль сериала, культурные отсылки и влияние на другие произведения. Вход – 600 руб.

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» 3 июля пройдет лекция «Итальянская майолика: от Ренессанса к барокко». Научный сотрудник отдела ДПИ Екатеринбургского музея изобразительных искусств Анна Афанасьева расскажет, как эстетика разных эпох отражена в произведениях керамики и чем майолика отличается от фаянса. Стоимость составляет 400 руб. за обычный билет или 200 руб. за льготный.

Подготовила Анна Капустина