Память уральского режиссера Балабанова планируют увековечить в Санкт-Петербурге

Увековечить память уральского режиссера Алексея Балабанова планируется в Санкт-Петербурге, передает «РИА Новости» слова вице-губернатора города Бориса Пиотровского с прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Балабанов

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Алексей Балабанов

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

На прямой линии один из петербуржцев предложил присвоить имя Алексея Балабанова скверу между Уральской улицей и набережной реки Смоленки, а также установить ему памятник. По словам господина Пиотровского, власти проработают этот вопрос, несмотря на некоторые сложности — например, для присвоения имени известного человека уличным объектам нужно, чтобы прошел определенный срок после его смерти. «Память Алексея Балабанова, безусловно, требует увековечения. Но топонимика — штука непростая, у нас есть закон, который требует, что для того, чтобы дать какое-то имя, нужно чтобы прошло двадцать лет»,— сказал он.

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Алексей Балабанов известен по фильмам «Брат», «Груз 200», «Жмурки», «Морфий» и другим. Он родился в Свердловске 25 февраля 1959 года, в 80-х годах устроился в Свердловскую киностудию ассистентом режиссера и познакомился с участниками городского рок-клуба — позднее песни уральских музыкантов, в частности, группы «Наутилус Помпилиус», попали в саундтрек фильма «Брат». С 1990 года проживал в Санкт-Петербурге, 18 мая 2013 года умер от острой сердечной недостаточности.

Напомним, в Екатеринбурге выбрали эскиз памятника Алексею Балабанову, который установят у Дворца молодежи на проспекте Ленина, 1. По итогам заседания жюри конкурса признало лучшей работу Мейрама Баймуханова, которая представляет режиссера, сидящего в пустом вагоне трамвая. Глава города Алексей Орлов отметил, что памятник режиссеру планируется открыть 18 мая 2026 года к 40-летию Свердловского рок-клуба.

Ирина Пичурина