В Ярославле тестируют экран-видеокуб на площади Труда

В Ярославле началось тестирование большого светодиодного экрана на площади Труда. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

«На нем будем показывать видеоролики о городах региона, рассказывать о достопримечательностях, интересных местах и значимых событиях. Также планируем транслировать спортивные мероприятия»,— написал господин Евраев.

Конструкция размером 15 метров в диаметре и 10 метров в высоту стоит в центре площади, на которой сейчас проходит благоустройство. Работы включают замену плиточного покрытия, установку малых архитектурных форм и увеличение электромощностей для функционирования экрана.

Алла Чижова