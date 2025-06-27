«Трамп намекает, но ничего не обещает»

Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что получил согласие Дональда Трампа приехать в Турцию для переговоров с Владимиром Путиным по Украине. Между тем сам глава Белого дома ничего об этом не заявлял. Сейчас в центре внимания США — ситуация на Ближнем Востоке. Однако в Вашингтоне дают понять, что по-прежнему надеются достичь компромисс и на украинском направлении. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что на поиск мирного решения Трамп отводит примерно месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Реджеп Тайип Эрдоган перед тем, как отправиться на саммит НАТО, заявил, что везет новые интересные предложения относительно переговоров Москвы и Киева. После завершения мероприятия в Гааге президент Турции сообщил своему пулу журналистов, что переговорил с Дональдом Трампом и тот выразил готовность в рамках диалога по Украине встретиться в Стамбуле или Анкаре с российским коллегой Владимиром Путиным. Здесь нет никакой сенсации, глава Белого дома говорил об этом и раньше, но в том смысле, что готов приехать куда угодно, но не просто так, а чтобы заключить сделку. Но пока, скажем прямо, даже намек на подобную перспективу отсутствует. Сейчас много говорят и пишут о том, что после завершения 12-дневной войны на Ближнем Востоке американский лидер намерен переключиться на украинское направление. Однако никакого подтверждения этому нет.

Возможно, причина в том, что США готовятся к переговорам с Ираном по ядерной сделке, чтобы уже поставить точку и объявить о грандиозном успехе, тогда как вопросы конфликта между РФ и Украиной делегированы ЕС. Между тем есть информация из различных источников, и, кажется, очень близкая к истине, что западные союзники требуют в очередной раз от Владимира Зеленского навести уже наконец порядок внутри страны. Побороть коррупцию, хотя бы частично, укрепить государственные институты, в том числе госуправление: кадры, мобилизация и далее по всем пунктам. Это все то, что партнеры требуют постоянно, однако не всегда эти запросы выполняются. Но на этот раз реагировать придется. Вроде бы уже в августе заканчивается пакет американской военной помощи, утвержденный президентом Джо Байденом. Относительно новых поставок ясности нет никакой. Трамп, конечно, намекает, но ничего не обещает. При том что ему нужны гарантии, что, скажем грубо, деньги и техника не будут разворованы.

Понятно, что данный факт является самым эффективным способом давления, причем не только на Киев, но и на Москву.

То есть если договориться не получается, а Зеленский наводит порядок в своей властной вертикали, то Вашингтон подписывает новый военный пакет. Причем на новых условиях: не бесплатно, а за деньги, в том числе европейские, а, может быть, и в счет конфискованных российских активов и в рамках той самой ресурсной сделки с Украиной. Получается, что на достижение компромисса есть примерно месяц. В случае успеха Трамп приезжает в Стамбул или Анкару и подписывает сделку. Нет — тогда противостояние входит в новую фазу. Не забываем о формуле республиканца «мир через силу» и его словах на закрытой встрече саммита НАТО, что ситуация вокруг Украины очень сложная и с этим нужно что-то делать. Впрочем, все это лишь версия.

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Дмитрий Дризе