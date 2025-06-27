Житель Перми предстанет перед судом по обвинению в истязании пасынка

В Свердловский райсуд Перми направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). Как сообщают СУ СКР по региону и прокуратура Пермского края, в период с 1 марта 2024 года по 01 марта 2025 года 31-летний обвиняемый, неоднократно причинял физические и психические страдания своему девятилетнему пасынку. Злоумышленник наносил ему систематически побои и совершал иные насильственные действия.

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В результате после одного из эпизодов побоев ребенок сбежал из квартиры, где проживал с обвиняемым и своей матерью, и попросил помощи у прохожих. После мужчина был задержан, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в преступлении он признал.