Актриса Молодежного театра в Челябинске получила премию «Золотая маска»

Народная артистка РФ Ольга Телякова, актриса челябинского Молодежного театра, получила награду российской национальной театральной премии «Золотая маска». Она победила в номинации «Лучшая женская роль». Об этом сообщается в официальной группе Молодежного театра в социальной сети «ВКонтакте».

Награду Ольга Телякова получила за роль Акакия Акакиевича в спектакле «Петербургские повести».

«Это исторический момент для Молодежного театра: мы получили свою первую "Золотую маску". Эта высочайшая награда — подтверждение высокого профессионализма Ольги Васильевны и уровня театрального мастерства всего коллектива нашего театра»,— отметили в театре.

С получением «Золотой маски» актрису поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Более сорока лет вы остаетесь ведущей артисткой челябинского Молодежного театра, сыграв за эти годы десятки разноплановых ролей. Многие ваши актерские работы стали значимыми событиями в культурной жизни Южного Урала, вошли в историю отечественного театра, и лучшая из них, бесспорно, — необычная, глубокая и яркая роль Акакия Акакиевича в спектакле „Петербургские повести“. Искренне рад за вас, за Молодежный театр, за все театральное сообщество Южного Урала. Пусть эта „Золотая маска“ станет источником вдохновения и новых творческих идей!», — передает слова Алексея Текслера пресс-служба областного правительства.

Ольга Телякова работает в Молодежном театре с 1980 года. В ее репертуаре такие спектакли, как «Вечно живые», «Бунин. Рассказы», «Капитанская дочка», «На балу удачи», «Чужие письма», «Петербургские повести» и многие другие.