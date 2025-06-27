Владимир Путин утвердил южноуральца атаманом Оренбургского казачьего общества

Президент РФ Владимир Путин утвердил жителя Челябинской области Игоря Цыганова атаманом Оренбургского войскового казачьего общества. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

С официальным назначением 50-летнего Игоря Цыганова поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «Это знак высокого доверия к вам со стороны президента страны. Для нас очень ценно, что представитель Челябинской области отныне возглавляет реестровых казаков на территории пяти регионов России»,— сказал глава региона.

Игорь Цыганов родился в Верхнем Уфалее. В 1989 году окончил среднее профессиональное техническое училище, в 2017-м — Челябинский государственный педагогический университет. В декабре 2024 году был избран атаманом Оренбургского войскового казачьего общества на отчетно-выборном круге. До этого был заместителем атамана, возглавляя казаков Челябинской области.